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Зубастая пиранья попала в речку Таганрога из аквариума — эксперт

10 июня 2019, 14:06
Фото: wikimedia.org
Зубастую пиранью, которую обнаружили жители Таганрога Ростовской области в речке, попала в воду из домашнего аквариума, заявил RostovGazeta доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Сергей Дудкин.

В региональных СМИ сообщили о том, что в водоеме в Таганроге местный рыбак поймал зубастую пиранью. В соцсетях пользователи отметили, что уже не в первый раз в нашем регионе на удочки рыбаков попадаются экзотические рыбы.

«Скорее всего, пиранью вырастили в аквариуме и, когда она надоела, ее просто выпустили в речку. Эта рыба не опасна для человека, но в нашей речке она не переживет зиму», — отметил Дудкин.

У всех пираний большие рты с выступающими острыми зубами. Виды пираний отличаются друг от друга расцветкой: у большинства рыб оливково-зелёная или чёрная с синевой спина, а брюхо и бока тёмные или серебристо-серые. Длина тела составляет около 15 см, максимальная — 50 см. Максимальная масса тела 3,9 кг. Пираньи населяют водоёмы южно-американского континента.

Напомним, рыбу, выброшенную на берег Таганрогского залива Ростовской области, местные жители приняли за дельфина.

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