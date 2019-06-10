Зубастая пиранья попала в речку Таганрога из аквариума — эксперт

В региональных СМИ сообщили о том, что в водоеме в Таганроге местный рыбак поймал зубастую пиранью. В соцсетях пользователи отметили, что уже не в первый раз в нашем регионе на удочки рыбаков попадаются экзотические рыбы.
«Скорее всего, пиранью вырастили в аквариуме и, когда она надоела, ее просто выпустили в речку. Эта рыба не опасна для человека, но в нашей речке она не переживет зиму», — отметил Дудкин.
У всех пираний большие рты с выступающими острыми зубами. Виды пираний отличаются друг от друга расцветкой: у большинства рыб оливково-зелёная или чёрная с синевой спина, а брюхо и бока тёмные или серебристо-серые. Длина тела составляет около 15 см, максимальная — 50 см. Максимальная масса тела 3,9 кг. Пираньи населяют водоёмы южно-американского континента.
Напомним, рыбу, выброшенную на берег Таганрогского залива Ростовской области, местные жители приняли за дельфина.