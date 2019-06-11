Более 1,2 тонны санкционных апельсинов нашли на рынке в Ростове

Согласно маркировке на ящиках, более 1,2 тонны апельсинов поступили в Ростов из Египта, Марокко и Танзании. При этом хозяин товара не смог предоставить документы, подтверждающие покупку апельсинов и прохождение таможенного контроля.
На апельсины наложили арест, а образцы товара направили на экспертизу. Путем исследования пыльцы с поверхности фруктов определили, что выросли апельсины не в Африке, а в Европе.
Отмечается, что всю партию санкционных апельсинов уничтожили должностные лица Управления Россельхознадзора по Ростовской области.