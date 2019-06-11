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Более 1,2 тонны санкционных апельсинов нашли на рынке в Ростове

11 июня 2019, 08:18
Фото: yutu.customs.ru
На продовольственном рынке в Ростове-на-Дону обнаружили крупную партию санкционных апельсинов, сообщило ЮТУ.

Согласно маркировке на ящиках, более 1,2 тонны апельсинов поступили в Ростов из Египта, Марокко и Танзании. При этом хозяин товара не смог предоставить документы, подтверждающие покупку апельсинов и прохождение таможенного контроля.

На апельсины наложили арест, а образцы товара направили на экспертизу. Путем исследования пыльцы с поверхности фруктов определили, что выросли апельсины не в Африке, а в Европе.

Отмечается, что всю партию санкционных апельсинов уничтожили должностные лица Управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Напомним, в одном из магазинов Новочеркасска изъяли 180 килограммов санкционных цитрусовых.

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#Новости#Экономика
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