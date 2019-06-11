Более 20 тонувших жителей Ростовской области спасли с начала лета

Так, 10 июня в районе станицы Базковской спасатели увидели двух зовущих на помощь парней, которые находились недалеко от элеватора. Оказалось, что двое братьев в возрасте 16 и 17 лет купались в запрещенном месте и их унесло течением. Пловцов спасли и передали родственникам, медицинская помощь им не понадобилась.
Еще одно происшествие в этот же день произошло в Миллеровском районе, в местном пруду начала тонуть семилетняя девочка. Ее вытащили и доставили в больницу.
Кроме того, спасатели увидели держащегося за навигационный знак 25-летнего жителя Зерноградского района. Его доставили на берег, дальнейшая помощь ему не понадобилась.
Согласно статистике, большинство происшествий на воде происходит из-за купания в пьяном виде, а также неумения плавать и рассчитывать силы на обратный путь к берегу.
Купальный сезон в регионе открылся 1 июня, на территории области действуют более ста пляжей и более 150 мест отдыха у воды.