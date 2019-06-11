Более 20 тонувших жителей Ростовской области спасли с начала лета

Так, 10 июня в районе станицы Базковской спасатели увидели двух зовущих на помощь парней, которые находились недалеко от элеватора. Оказалось, что двое братьев в возрасте 16 и 17 лет купались в запрещенном месте и их унесло течением. Пловцов спасли и передали родственникам, медицинская помощь им не понадобилась.