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Более 20 тонувших жителей Ростовской области спасли с начала лета

11 июня 2019, 12:02
Фото: donland.ru
В Ростовской области с 1 июля спали более 20 человек, которые могли утонуть, сообщили в правительстве региона.

Так, 10 июня в районе станицы Базковской спасатели увидели двух зовущих на помощь парней, которые находились недалеко от элеватора. Оказалось, что двое братьев в возрасте 16 и 17 лет купались в запрещенном месте и их унесло течением. Пловцов спасли и передали родственникам, медицинская помощь им не понадобилась.

Еще одно происшествие в этот же день произошло в Миллеровском районе, в местном пруду начала тонуть семилетняя девочка. Ее вытащили и доставили в больницу.

Кроме того, спасатели увидели держащегося за навигационный знак 25-летнего жителя Зерноградского района. Его доставили на берег, дальнейшая помощь ему не понадобилась.

Согласно статистике, большинство происшествий на воде происходит из-за купания в пьяном виде, а также неумения плавать и рассчитывать силы на обратный путь к берегу.

Купальный сезон в регионе открылся 1 июня, на территории области действуют более ста пляжей и более 150 мест отдыха у воды.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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