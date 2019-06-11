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До Ростова могут продлить скоростную магистраль Москва-Петербург

11 июня 2019, 06:59
Фото: visual.rzd.ru
О возможности продолжения скоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург до Ростова-на-Дону рассказал во время интервью каналу НТВ министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как заявил министр, решающим фактором станет эффективность высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург. В случае востребованности проекта железнодорожное полотно продлят до Ростова или Краснодара.

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя российскими столицам весной текущего года одобрил президент России Владимир Путин. При этом Силуанов отметил, что проект достаточно затратный и требует времени на свою реализацию.

Напомним, в Ростовской области на развитие железнодорожной инфраструктуры до 2021 года планируют потратить 25,8 миллиарда рублей.

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