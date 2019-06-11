До Ростова могут продлить скоростную магистраль Москва-Петербург

Как заявил министр, решающим фактором станет эффективность высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург. В случае востребованности проекта железнодорожное полотно продлят до Ростова или Краснодара.
Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя российскими столицам весной текущего года одобрил президент России Владимир Путин. При этом Силуанов отметил, что проект достаточно затратный и требует времени на свою реализацию.
Напомним, в Ростовской области на развитие железнодорожной инфраструктуры до 2021 года планируют потратить 25,8 миллиарда рублей.