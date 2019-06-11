rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дождливая погода ожидает ростовчан в День России

11 июня 2019, 05:13
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в среду днем ожидается дождливая и жаркая погода, рассказали в Гидрометцентре.

Во вторник днем в городе будет облачно, температура поднимется до 32 градусов. Ночью пойдут дожди и продолжатся днем в среду, воздух прогреется также до 32 градусов.

В четверг дожди прекратятся, а температура поднимется до 34 градусов. Аналогичная погода сохранится до субботы.

В воскресенье и понедельник будут идти дожди с температурой до 31 градуса. Скорость ветра в эти дни не превысит 7 метров в секунду.

До этого в городе из-за непогоды произошло сразу несколько инцидентов, в том числе в гипермаркете обрушился потолок.

Материалы по теме
Прибрежные территории может подтопить в Ростове из-за непогодыПроблемы с водой появились в Таганроге из-за непогодыДва моста смыло в Мостовском районе Кубани непогодой
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28