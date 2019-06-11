Дождливая погода ожидает ростовчан в День России

Во вторник днем в городе будет облачно, температура поднимется до 32 градусов. Ночью пойдут дожди и продолжатся днем в среду, воздух прогреется также до 32 градусов.
В четверг дожди прекратятся, а температура поднимется до 34 градусов. Аналогичная погода сохранится до субботы.
В воскресенье и понедельник будут идти дожди с температурой до 31 градуса. Скорость ветра в эти дни не превысит 7 метров в секунду.
До этого в городе из-за непогоды произошло сразу несколько инцидентов, в том числе в гипермаркете обрушился потолок.