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Движение автомобилей ограничили на Вавилова в Ростове

11 июня 2019, 07:34
Фото: rostov-gorod.info
В Ростове-на-Дону запретили проезд автомобилей по улице Вавилова, сообщила городская администрация.

Ограничения ввели на участке в районе дома № 71д/1 по правой полосе дороги. Неудобства связаны с прокладкой трубопровода и будут действовать до 3 июля 2019 года.

Напомним, движение автомобилей запретят с 1 июля в части переулка Ставский в Ростове, ограничения вводят в связи с ремонтом. Кроме того, с 25 июня будет действовать одностороннее движение по улице Нариманова, а с 26 июня автомобилистам нельзя будет останавливаться возле дома № 18 по улице Суворова.

Также во всей области на летний период ввели ограничение на проезд грузовиков в дневное время в особо жаркие дни.

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