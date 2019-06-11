Движение автомобилей ограничили на Вавилова в Ростове

Ограничения ввели на участке в районе дома № 71д/1 по правой полосе дороги. Неудобства связаны с прокладкой трубопровода и будут действовать до 3 июля 2019 года.
Напомним, движение автомобилей запретят с 1 июля в части переулка Ставский в Ростове, ограничения вводят в связи с ремонтом. Кроме того, с 25 июня будет действовать одностороннее движение по улице Нариманова, а с 26 июня автомобилистам нельзя будет останавливаться возле дома № 18 по улице Суворова.
Также во всей области на летний период ввели ограничение на проезд грузовиков в дневное время в особо жаркие дни.