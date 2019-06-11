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ФК «Чайка» попрощалась с семью футболистами в Ростовской области

11 июня 2019, 06:34
Фото: vk.com/footballclubchayka
В Ростовской области футбольный клуб «Чайка» прекратил сотрудничество с семью игроками, сообщается на сайте команды.

«Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию. Из клуба ушли семь футболистов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что клуб покинул Максим Обозный, который поучаствовал в 67 матчах и забил 23 гола. Также из команды ушли Петр Ситников, Максим Яковлев, Вячеслав Граб, Аюб Бацуев, Артем Семейкин.

Контракт был расторгнут и с Артемом Соболем, который принял участие только в одном матче. Клуб поблагодарил футболистов за работу.

Ранее футбольный клуб «Ростов» продлил контракты с двумя игроками, в том числе вратарем Сергеем Песьяковым.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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