ФК «Чайка» попрощалась с семью футболистами в Ростовской области

«Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию. Из клуба ушли семь футболистов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что клуб покинул Максим Обозный, который поучаствовал в 67 матчах и забил 23 гола. Также из команды ушли Петр Ситников, Максим Яковлев, Вячеслав Граб, Аюб Бацуев, Артем Семейкин.
Контракт был расторгнут и с Артемом Соболем, который принял участие только в одном матче. Клуб поблагодарил футболистов за работу.
Ранее футбольный клуб «Ростов» продлил контракты с двумя игроками, в том числе вратарем Сергеем Песьяковым.