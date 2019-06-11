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Каждый день начали ходить электрички между Ростовом и Сальском

11 июня 2019, 09:19
Фото: visual.rzd.ru
С 11 июня в Ростовской области электрички, связывающие Ростов-на-Дону и Сальск, начали ходить ежедневно, сообщило региональное правительство.

Пригородные поезда № 6830 Ростов-Сальск и № 6829 Сальск-Ростов будут ходить каждый день по 30 сентября.

Ранее указанные электрички ходили только с пятницы по понедельник, но после многократных обращений населения решили сделать их ежедневными. Направлением активно пользуются жители Сальска. Кроме того, на электрички можно пересесть с большого количества поездов дальнего следования.

Напомним, с 8 июня на пригородном поезде № 6356 «Шептуховка — Лихая» добавили остановку продолжительностью в полминуты на 928-м километре.

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