Каждый день начали ходить электрички между Ростовом и Сальском

Пригородные поезда № 6830 Ростов-Сальск и № 6829 Сальск-Ростов будут ходить каждый день по 30 сентября.
Ранее указанные электрички ходили только с пятницы по понедельник, но после многократных обращений населения решили сделать их ежедневными. Направлением активно пользуются жители Сальска. Кроме того, на электрички можно пересесть с большого количества поездов дальнего следования.
Напомним, с 8 июня на пригородном поезде № 6356 «Шептуховка — Лихая» добавили остановку продолжительностью в полминуты на 928-м километре.