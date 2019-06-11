На платный вход на маяк в Мержаново пожаловались жители Ростова

«Вот и до Мержаново добрались.В Мержаново теперь не просто „Маяк в Мержаново“, а целый „ОХУland“.И вход платный — 70 рублей с носа», — написал автор поста и приложил фотографии с табличкой с ценником.
Как указано в ценнике, вход на территорию 70 рублей, детям ростом до 140 сантиметров бесплатный, а вот аренда беседок обойдется в сумму от 1 до 5 тысяч рублей в сутки.
Мнение пользователей разделилось, многие возмутились таким нововведением. «А писали ранее, что вход будет бесплатный, платная только автостоянка», — написал один из комментаторов. «Бесплатно туда не ездил, а теперь и вовсе не собираюсь», — поддержал другой ростовчанин.
Впрочем, нашлись и те, кто увидел в этом положительную сторону и отметили, что участок изначально был в частной собственности, и появление там платных услуг поможет поддержать его в порядке.