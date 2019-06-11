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На платный вход на маяк в Мержаново пожаловались жители Ростова

11 июня 2019, 15:03
Фото: vk.com/etorostovnadonu
На ставший платным вход на маяк в Мержаново пожаловались жители Ростова-на-Дону, сообщается в городском паблике.

«Вот и до Мержаново добрались.В Мержаново теперь не просто „Маяк в Мержаново“, а целый „ОХУland“.И вход платный — 70 рублей с носа», — написал автор поста и приложил фотографии с табличкой с ценником.

Как указано в ценнике, вход на территорию 70 рублей, детям ростом до 140 сантиметров бесплатный, а вот аренда беседок обойдется в сумму от 1 до 5 тысяч рублей в сутки.

Фото: vk.com/etorostovnadonu

Мнение пользователей разделилось, многие возмутились таким нововведением. «А писали ранее, что вход будет бесплатный, платная только автостоянка», — написал один из комментаторов. «Бесплатно туда не ездил, а теперь и вовсе не собираюсь», — поддержал другой ростовчанин.

Впрочем, нашлись и те, кто увидел в этом положительную сторону и отметили, что участок изначально был в частной собственности, и появление там платных услуг поможет поддержать его в порядке.

Напомним, ранее сообщалось о планах переноса маяка из Мержаново в Кумженскую рощу​​​​​​.

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