Почему молодые ростовчане бегут от продаж

Поколение
Согласно данным HeadHunter, в первом квартале 2019 года чаще всего работодатели набирали молодых специалистов в сферу продаж. Это почти половина всех вакансий, (42%), что на несколько процентов больше, чем в начале 2018 года (тогда было 38%). Следующей сферой после продаж идет консультирование с четырехкратным отрывом, всего 12% вакансий.
По данным Центра занятости населения Ростова, среди самых востребованных профессий в городе — менеджеры разных специализаций (304 вакансии) и продавцы (285). Только на одном из популярных сайтов по запросу «менеджер по продажам» в Ростове можно найти больше 1,3 тысячи открытых вакансий.
Возросшую потребность в специалистах этого профиля отмечают и сами работодатели. Так, директор по персоналу строительной компании «СК 10» Елена Мачихина сообщила, что три года назад на такую работу претендовало больше кандидатов. «Мы стремимся к тому, чтобы у нас была минимальная текучка кадров, тогда нехватка гораздо меньше ощущается. Но еще три-пять лет назад, конечно, поток кандидатов был больше», — рассказала она. По словам Мачихиной, сейчас компания набирает людей, которых потом обучает. «Мы делаем акцент не на подборе кандидата с профильным опытом, а на подборе кандидата с высокими коммуникативными навыками и способностью к обучению. За последний год мы внедрили пакет привилегий сотрудника: создали футбольную команду, компенсацию фитнес-карт, систему адаптации в коллективе, а ранее — систему обучения», — заключила специалист.
Мачихина связывает изменения на рынке труда с тем, что сейчас ищут работу люди, рожденные в 90-х. «Тогда был демографический спад. Плюс в последние годы появилось много возможностей работать фрилансом, молодежь часто уходит в Интернет, там зарабатывает. И немногие готовы работать в жестком графике, без опозданий на работу и прочего», — добавила директор.
Две стороны медали
«Я работал в продажах один год, продавал обувь в торговом центре. В мои обязанности входило грамотно проконсультировать клиента по продукту, помочь выбрать именно то, что подходит, разобраться в плюсах и минусах каждого решения», — рассказывает 26-летний Александр Пчелкин (имя изменено). При этом он отметил, что не считал продукцию качественной, это сказывалось на результатах работы. «В прямых продажах хорошо работать, когда классный продукт, и ты уверен в его качестве. Но когда продаешь ерунду, то выматываешься сильнее, да и продажи проседают», — пояснил он. Александр отметил, что его коллегами были люди до 30, сотрудники старше были руководителями, либо находили «более вкусное место по условиям, более интересный продукт». «Я ушел с этого места, потому что мне предложили работу в другом офисе, должность тренера по управлению персоналом», — заключил Пчелкин.
Другой кандидат, 23-летний Николай Зайцев (имя изменено), принципиально не идет работать в сферу продаж. «Я не иду в продажи, потому что очень часто они приобретают вид „впарить кому-то что-то совсем ненужное“, ведь от этого зависит твоя оплата. Да и если ты показываешь плохие результаты, тебя просто уволят», — считает он. Николай опасается, что работодатель будет ставить высокие планы продаж. «В таких местах тебе назначают минимальный оклад, каких-нибудь 10-12 тысяч. Остальное — проценты с продаж. Проблема в том, что эти проценты могут снимать по закону, и их точно будут снимать. Ведь если не заплатить тебе, то можно забрать себе», — пояснил кандидат.
Несмотря на свои убеждения, Николай попадает на собеседования в эту сферу. «Случай был, когда меня пригласили на невнятную должность. Буквально: позвонили и пригласили, остальное пробурчали в трубку. На собеседовании оказалось, что это работа помощника руководителя. Среди обязанностей — активный образ жизни, а если что непонятно, то на нескольких лекциях все объяснят», — рассказал Зайцев. По его словам, в фирме шел массовый набор, «приглашали всех с улицы». «В итоге, это оказался сетевой маркетинг или что-то вроде», — добавил Николай.
Виновато советское прошлое
Психолог Ирина Нефедченко считает, что люди мало идут в продажи, потому что у них сформированы предубеждения. «Сначала была пропаганда Советского Союза, потом пришли 90-е, когда в торговлю повально шли некомпетентные люди. Тогда идея, что продавать — это плохо, получила свое подтверждение», — пояснила психолог. Вдобавок к этому, как отметила Нефедченко, упало качество продуктов в их большом разнообразии.
«В умах людей роль продавца свелась к втюхиванию бесполезного некачественного товара. Появилась стойкая негативная ассоциация: человеку сложно представить, что он может продавать и не быть тем самым «торгашом с рынка», — считает специалист. Она пояснила, что сейчас людям стыдно продавать даже хороший товар. «Многие продолжают считать, что если ты что-то продаешь, то ты лжец и болтун. А если ты ведешь себя не так, то неправильно продаешь», — заключила специалист.
Психолог добавила, что современных людей «пугают» определенными профессиями. «Если будешь плохо учиться, то станешь уборщицей или будешь торговать на рынке. Хотя если подумать, то что в этом плохого? Выходит, что какая-то работа просто обесценивается», — считает Нефедченко.
К тому же, по словам специалиста, в продажах так сильно не хватает людей, потому что туда, в принципе, больше требуется. «И люди не идут из-за стереотипов, хотя это может быть более выгодно и удобно, чем их нынешняя работа. Там часто сменный график, более комфортный для тех же студентов», — пояснила Нефедченко.