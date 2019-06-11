Почему молодые ростовчане бегут от продаж

«Я работал в продажах один год, продавал обувь в торговом центре. В мои обязанности входило грамотно проконсультировать клиента по продукту, помочь выбрать именно то, что подходит, разобраться в плюсах и минусах каждого решения», — рассказывает 26-летний Александр Пчелкин (имя изменено). При этом он отметил, что не считал продукцию качественной, это сказывалось на результатах работы. «В прямых продажах хорошо работать, когда классный продукт, и ты уверен в его качестве. Но когда продаешь ерунду, то выматываешься сильнее, да и продажи проседают», — пояснил он. Александр отметил, что его коллегами были люди до 30, сотрудники старше были руководителями, либо находили «более вкусное место по условиям, более интересный продукт». «Я ушел с этого места, потому что мне предложили работу в другом офисе, должность тренера по управлению персоналом», — заключил Пчелкин.