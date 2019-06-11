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Пьяную женщину сняли с самолета Ростов — Москва

11 июня 2019, 10:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов задержали пассажирку самолета, находившуюся в пьяном виде, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

В аэропорту в отдел полиции поступило сообщение, что к самолету необходимы сотрудники. Командир воздушного судна рассказал прибывшим полицейским о пьяной женщине находящейся на борту.

Отмечается, что пассажирке отказали в перелете и доставили в отдел полиции для проверки. Нарушительницей оказалась 34-летняя жительница Москвы.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении.

Ранее в Ростовской области задержали троих мужчин, которые устроили дебош в поезде Сухуми — Санкт-Петербург. Во время поездки трое пассажиров курили и ругались матом. На замечания остальных они никак не реагировали.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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