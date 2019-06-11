Пьяную женщину сняли с самолета Ростов — Москва

В аэропорту в отдел полиции поступило сообщение, что к самолету необходимы сотрудники. Командир воздушного судна рассказал прибывшим полицейским о пьяной женщине находящейся на борту.
Отмечается, что пассажирке отказали в перелете и доставили в отдел полиции для проверки. Нарушительницей оказалась 34-летняя жительница Москвы.
В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении.
Ранее в Ростовской области задержали троих мужчин, которые устроили дебош в поезде Сухуми — Санкт-Петербург. Во время поездки трое пассажиров курили и ругались матом. На замечания остальных они никак не реагировали.