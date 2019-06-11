Регоператоры по обращению с отходами призывают оплачивать счета своевременно

«В июньских квитанциях у неплательщиков уже появились пени за просроченный платёж по оказанной услуге. Если даже гражданин является льготником, но при этом не платит за вывоз, то оплата будет начисляться в полном размере –без каких-либо льгот. На сегодняшний день, оплатить услугу не составляет труда. Регоператором созданы все возможные условия», — прокомментировала гендиректор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.