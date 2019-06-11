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Регоператоры по обращению с отходами призывают оплачивать счета своевременно

11 июня 2019, 12:25
Фото: yanalya / freepik.com
Злостных неплательщиков за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов может ожидать лишение субсидий и взыскание задолженности по суду, так как с 1 января услуга по вывозу мусора стала относиться к коммунальным.

Соответственно неоплата данной услуги приведет к взысканию через суд, оплату пени, запрету выезда за границу, да и банк по этой причине может отказать в получении кредита.

Однако, часть жителей Ростова и области по-прежнему считают, что оплата услуги по вывозу мусора является не обязательной.

«В июньских квитанциях у неплательщиков уже появились пени за просроченный платёж по оказанной услуге. Если даже гражданин является льготником, но при этом не платит за вывоз, то оплата будет начисляться в полном размере –без каких-либо льгот. На сегодняшний день, оплатить услугу не составляет труда. Регоператором созданы все возможные условия», — прокомментировала гендиректор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Напомним, что оплатить услугу можно без комиссии во всех отделениях Сбербанка и Почты России, а также в кассе центрального офиса регионального оператора в Ростове, на проспекте Соколова, 84.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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