Ростовчане задолжали за ЖКХ ООО «Ростовские тепловые сети» более миллиарда рублей

«В рамках действующего законодательства, жители переходят на прямые расчеты, минуя управляющие организации. Задолженность самих жителей составляет более 140 миллионов рублей — это не управляющие не платят, это жители не платят. Хочу обратиться к гражданам, если мы хотим жить в городе, в модернизированном, получать своевременно услуги коммунальные, то наверное нужно начать с себя и оплачивать вовремя все те услуги, которые нам предоставляют ресурсоснабжающие организации», — отметила заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону Наталья Бережная.