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Ростовчане задолжали за ЖКХ ООО «Ростовские тепловые сети» более миллиарда рублей

11 июня 2019, 11:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону долг управляющих организацийперед организацией составляет на сегодняшний день более миллиарда рублей, сообщил во время пресс-тура генеральный директор ООО «Лукойл-Ставропольэнерго» Сергей Левченко.

Взыскиваем, судимся, юристы работают. Выявляем и заводим уголовные дела, досудебное урегулирование происходит мировыми соглашениями. Эта работа поставлена на очень высоком уровне, снижаем дебиторскую задолженность всеми законными способами, однако мы не обращаемся в коллекторские учреждения, у нас есть договоры с адвокатскими структурами», — сказал Сергей Левченко.

«В рамках действующего законодательства, жители переходят на прямые расчеты, минуя управляющие организации. Задолженность самих жителей составляет более 140 миллионов рублей — это не управляющие не платят, это жители не платят. Хочу обратиться к гражданам, если мы хотим жить в городе, в модернизированном, получать своевременно услуги коммунальные, то наверное нужно начать с себя и оплачивать вовремя все те услуги, которые нам предоставляют ресурсоснабжающие организации», — отметила заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону Наталья Бережная.

#Новости#Эксклюзив#Экономика
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