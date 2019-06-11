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Схема движения изменится на Мильчакова в Ростове

11 июня 2019, 17:39
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону с 1 июля поменяют схему движения в части улицы Мильчакова, сообщили в городской администрации.

С июля запретят проезд по второстепенному проезду вдоль Мильчакова на участке от проспекта Стачки до улицы Жмайлова. Здесь организуют зону для пешеходов.

«Движение автомобилей по улице Мильчакова остается без изменений», — пояснили в администрации. Эти меры необходимы для увеличения уровня безопасности дорожного движения.

Ранее в области на все лето для водителей большегрузов ограничили движение. Им запрещено выезжать на федеральные дороги во время жары, таким образом, власти хотят сохранить покрытие проезжей части.

Также стало известно, что в Ростове в рамках национального проекта в 2019 году будет отремонтировано 19 дорог.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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