Схема движения изменится на Мильчакова в Ростове

С июля запретят проезд по второстепенному проезду вдоль Мильчакова на участке от проспекта Стачки до улицы Жмайлова. Здесь организуют зону для пешеходов.
«Движение автомобилей по улице Мильчакова остается без изменений», — пояснили в администрации. Эти меры необходимы для увеличения уровня безопасности дорожного движения.
Ранее в области на все лето для водителей большегрузов ограничили движение. Им запрещено выезжать на федеральные дороги во время жары, таким образом, власти хотят сохранить покрытие проезжей части.
Также стало известно, что в Ростове в рамках национального проекта в 2019 году будет отремонтировано 19 дорог.