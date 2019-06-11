Склад боеприпасов обнаружили в Ростовской области

Posted 11 июня 2019, 13:14
Published 11 июня 2019, 13:14
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Склад боеприпасов обнаружили в лесу в 400 метрах от поселка. Здесь находились оставленные со времен войны 102 взрывоопасных предмета.
«Место обнаружения взяли под охрану, подана заявка на проведение пиротехнических работ. Угроза для людей отсутствует», — сказано в сообщении. Отмечается, что в регионе с начала года обезвредили 257 боеприпасов. Большинство из них находились на территориях Куйбышевского, Морозовского, Матвеево-Курганского, Константиновского районов.
Местным жителям напомнили, что при обнаружении опасных предметов следует сразу же обращаться в экстренные службы.