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Posted 11 июня 2019, 13:14

Published 11 июня 2019, 13:14

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Склад боеприпасов обнаружили в Ростовской области

11 июня 2019, 13:14
Рядом с поселком Матвеев-Курган обнаружили более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает региональный ДПЧС.

Склад боеприпасов обнаружили в лесу в 400 метрах от поселка. Здесь находились оставленные со времен войны 102 взрывоопасных предмета.

«Место обнаружения взяли под охрану, подана заявка на проведение пиротехнических работ. Угроза для людей отсутствует», — сказано в сообщении. Отмечается, что в регионе с начала года обезвредили 257 боеприпасов. Большинство из них находились на территориях Куйбышевского, Морозовского, Матвеево-Курганского, Константиновского районов.

Местным жителям напомнили, что при обнаружении опасных предметов следует сразу же обращаться в экстренные службы.

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