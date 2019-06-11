Склад боеприпасов обнаружили в Ростовской области

«Место обнаружения взяли под охрану, подана заявка на проведение пиротехнических работ. Угроза для людей отсутствует», — сказано в сообщении. Отмечается, что в регионе с начала года обезвредили 257 боеприпасов. Большинство из них находились на территориях Куйбышевского, Морозовского, Матвеево-Курганского, Константиновского районов.