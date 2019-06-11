Уникального дельфина-мутанта с измененным хвостом заметили у берегов Крыма

Дельфина-мутанта заметили в районе поселка Новый Свет во время выезда с целью изучения морских млекопитающих. Отсутствие на хвосте каких-либо следов травм дает повод утверждать, что лишняя лопасть хвоста именно мутация, а не последствие повреждения.
Отмечается, что такую мутацию у морских млекопитающих еще ни разу не фиксировали нигде в мире. Науке известны случаи изменений в развитии позвоночника, костей черепа, наличие лишних плавников, но «хвост сирены» ученые увидели впервые. Судя по размерам и активности дельфина, мутация не доставляет ему беспокойства и не вызывает неудобств в обычной жизни.
Напомним, зубастую пиранью обнаружили жители Таганрога Ростовской области в речке. По мнению экспертов, необычная для региона рыба попала в водоем из аквариума.