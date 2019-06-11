Уникального дельфина-мутанта с измененным хвостом заметили у берегов Крыма

Отмечается, что такую мутацию у морских млекопитающих еще ни разу не фиксировали нигде в мире. Науке известны случаи изменений в развитии позвоночника, костей черепа, наличие лишних плавников, но «хвост сирены» ученые увидели впервые. Судя по размерам и активности дельфина, мутация не доставляет ему беспокойства и не вызывает неудобств в обычной жизни.