В Ростове на 65% выросло число детей-инвалидов с нервными расстройствами

Всего в Ростовской области в органах социальной защиты населения Ростовской области состоит на учете 296,4 тысячи инвалидов. Из них более 13 тысяч детей-инвалидов.
«В регионе проводится постоянная работа с семьями детей-инвалидов, направленная на привлечение ее членов к коррекционно-оздоровительным мероприятиям», — заявила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.
«В регионе на 65% выросло число детей-инвалидов с нервными расстройствами. Половина выпускников пьют успокоительные во время подготовки и сдачи ЕГЭ, это ненормально, так не должно быть. Ведь мы теряем поколение», — сказал Косинов.
Также депутат Законодательного собрания предложил на законодательном уровне сделать так, чтобы полученные бесплатно квартиры сирот были муниципальными. Эта мера необходима для того, чтобы родственники сироты не могли продать единственное жильё ребёнка.