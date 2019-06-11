В Ростове на 65% выросло число детей-инвалидов с нервными расстройствами

«В регионе на 65% выросло число детей-инвалидов с нервными расстройствами. Половина выпускников пьют успокоительные во время подготовки и сдачи ЕГЭ, это ненормально, так не должно быть. Ведь мы теряем поколение», — сказал Косинов.