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В Ростове на благоустройство парка «Дружба» планируют потратить 15,1 млн руб

11 июня 2019, 14:34
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону планируется благоустройство парка «Дружба», расположенного на бульваре Комарова, говорится в документах на портале госзакупок.

Как следует из тендерной документации, максимальная стоимость работ составит 15,1 миллиона рублей. Потенциальному подрядчику предстоит установить скамьи и уложить тротуарную плитку в соответствии с проектной документацией.

Работы по благоустройству парка необходимо завершить до 31 августа 2019 года. Подрядчик будет определен 28 июня 2019 года по результатам проведения электронного аукциона.

Ранее стало известно, что на благоустройство парка в Дегтевском сельском поселении под Ростовом потратят более 18 миллионов рублей.

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#Новости#Экономика
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