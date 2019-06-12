К субсидиарной ответственности привлекут руководителей «Донинвеста»

Так, к субсидиарной ответственности привлекут Александра Григорьева, Светлану Гуленкову и Аллу Калитванскую. Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд с требованием привлечь руководителей «Донинвеста» к субсидиарной ответственности еще в конце 2017 года. По данным АСВ, на тот момент общая сумма субсидиарной ответственности по обязательствам банка составляла миллиард рублей. Но рассмотрение иска было отложено до того момента, когда завершатся расчеты с кредиторами банка.