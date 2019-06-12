К субсидиарной ответственности привлекут руководителей «Донинвеста»

Так, к субсидиарной ответственности привлекут Александра Григорьева, Светлану Гуленкову и Аллу Калитванскую. Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд с требованием привлечь руководителей «Донинвеста» к субсидиарной ответственности еще в конце 2017 года. По данным АСВ, на тот момент общая сумма субсидиарной ответственности по обязательствам банка составляла миллиард рублей. Но рассмотрение иска было отложено до того момента, когда завершатся расчеты с кредиторами банка.
Напомним, что ранее на торги были выставлены недвижимость и права требования к заемщикам «Донинвеста» стоимостью 557,2 миллиона рублей.
Банк лишился лицензии в 2014 году из-за «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Спустя несколько месяцев Арбитражный суд признал организацию банкротом. Топ-менеджеры «Донинвеста» подозреваются в хищении более миллиарда рублей. Конкурсное производство в «Донинвесте» неоднократно продлевалось из-за незавершенной реализацией имущества должника.