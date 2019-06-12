С задолжавшего ростовским морякам $140 тыс судна Streamline не сняли арест

Летом прошлого года в Стамбуле арестовали судно Streamline с ростовскими моряками. Арест был произведён из-за долга прежнего владельца перед турецкими властями. В течение года моряки покинули судно и вернулись домой в Ростов без зарплаты. Всего им задолжали более $140 тысяч.