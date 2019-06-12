С задолжавшего ростовским морякам $140 тыс судна Streamline не сняли арест

Летом прошлого года в Стамбуле арестовали судно Streamline с ростовскими моряками. Арест был произведён из-за долга прежнего владельца перед турецкими властями. В течение года моряки покинули судно и вернулись домой в Ростов без зарплаты. Всего им задолжали более $140 тысяч.
В СМИ появилась информация о том, что с судна снят арест и теперь новый владелец Streamline, купивший на торгах сухогруз, должен будет расплатиться с моряками.
«Пока о снятии ареста нет разговора. Так говорит адвокат. Суд ждёт из Минюста ответ по поводу иностранного назначения судна», - сказал Багиров.
Напомним, в Ростов вернулись шесть моряков арестованного год назад судна Streamline в Стамбуле, вместо них на дежурство поедут моряки из Украины.