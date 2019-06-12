Состоялась премьера сериала, который снимался в Мержаново под Ростовом

Сюжет сериала построен на событиях 1914 года. По сценарию русской контразведке становится известно о готовящейся диверсии в Крыму, в связи с этим в Россию прибывает немецкий шпион. Немец привлекает к операции завербованных русских, среди которых оказывается разведчик Генштаба. Роли в сериале исполнили Егор Бероев, Александра Богданова, Дмитрий Харатьян и другие.