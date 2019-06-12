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Состоялась премьера сериала, который снимался в Мержаново под Ростовом

12 июня 2019, 09:58
Фото: ntv.ru
На телеканале НТВ 12 июня состоялась премьера детективного сериала «Смотритель маяка», который снимался в Ростовской области, видео есть на сайте канала.

Напомним, что съемки сериала проходили в Ростовской области на берегу Таганрогского залива в Мержаново в 2017 году. Для этого киношниками специально был построен маяк.

Также съемки проходили в окрестностях станицы Старочеркасской.

Сюжет сериала построен на событиях 1914 года. По сценарию русской контразведке становится известно о готовящейся диверсии в Крыму, в связи с этим в Россию прибывает немецкий шпион. Немец привлекает к операции завербованных русских, среди которых оказывается разведчик Генштаба. Роли в сериале исполнили Егор Бероев, Александра Богданова, Дмитрий Харатьян и другие.

Согласно телепрограмме канала, в День России будут показаны все 12 серий картины.

Напомним, что днем ранее жители Ростовской области пожаловались на то, что вход в Мержаново стал платным.

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