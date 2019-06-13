Бонни и Клайда из Шахт задержали за ограбления и вымогательства

В полицию пришла жительница Красного Сулина с заявлением о краже. Подозреваемые отобрали у нее телефон и банковскую карту, с которой в дальнейшем сняли более 80 тысяч рублей.
Нападавших задержали и во время разбирательств стало известно, что они держали потерпевшую в страхе и систематически забирали личные вещи и деньги. Это происходило в течение нескольких месяцев.
«Злоумышленники также угрожали жителю Шахт и вымогали у него деньги. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности», — рассказали в полиции.
По фактам произошедшего в отношении 29-летних подозреваемых возбудили уголовные дела.