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Бонни и Клайда из Шахт задержали за ограбления и вымогательства

13 июня 2019, 14:33
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области задержали парня и девушку, которые вымогали у людей деньги и грабили их, сообщили в региональном УМВД.

В полицию пришла жительница Красного Сулина с заявлением о краже. Подозреваемые отобрали у нее телефон и банковскую карту, с которой в дальнейшем сняли более 80 тысяч рублей.

Нападавших задержали и во время разбирательств стало известно, что они держали потерпевшую в страхе и систематически забирали личные вещи и деньги. Это происходило в течение нескольких месяцев.

«Злоумышленники также угрожали жителю Шахт и вымогали у него деньги. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности», — рассказали в полиции.

По фактам произошедшего в отношении 29-летних подозреваемых возбудили уголовные дела.

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