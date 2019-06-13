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Депутат украинской Рады предупредил о катастрофе из-за политики президента

13 июня 2019, 11:14
Фото: pixabay.com
В Верховной раде Украины не все в полной мере разделяют политическое видение президента страны Владимира Зеленского. Депутат Рады Вадим Рабинович считает, что нынешний политический курс президента приведет к катастрофе.

Он считает, что Украина должна работать как с Западом, так и с Востоком, чему не соответствует политика нынешней администрации президента. Об этом 13 июня сообщило агентство RNS.

#Новости#Политика
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