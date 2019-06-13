rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Движение ограничат до 20 сентября в переулке Соборный в Ростове

13 июня 2019, 10:41
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в части переулка Соборный на два месяца ограничат проезд из-за технических работ, рассказали в городской администрации.

На участке от улицы Текучева до улицы Варфоломеева с 3 июля по 20 сентября будет ограничено движение транспортных средств с частичным закрытием движения автомобилей. Это касается зоны от дома № 69 до дома № 61.

В это время пройдут работы по модернизации участка теплотрассы.

Ранее в области на все лето для водителей грузовиков ввели ограничения движения. Им нельзя выезжать на федеральные дороги во время жаркой погоды, таким образом, власти хотят сохранить покрытие проезжей части.

Кроме того, в Ростове с июля запретят проезд по второстепенному проезду вдоль Мильчакова на участке от проспекта Стачки до улицы Жмайлова.

Материалы по теме
Движение ограничат на улице 20-летия Октября в РостовеДвижение закрыли на ростовской трассе из-за ремонтаСхема движения изменится на Мильчакова в Ростове
#Новости#Новости Ростова#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28