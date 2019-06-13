Движение ограничат до 20 сентября в переулке Соборный в Ростове

На участке от улицы Текучева до улицы Варфоломеева с 3 июля по 20 сентября будет ограничено движение транспортных средств с частичным закрытием движения автомобилей. Это касается зоны от дома № 69 до дома № 61.
В это время пройдут работы по модернизации участка теплотрассы.
Ранее в области на все лето для водителей грузовиков ввели ограничения движения. Им нельзя выезжать на федеральные дороги во время жаркой погоды, таким образом, власти хотят сохранить покрытие проезжей части.
Кроме того, в Ростове с июля запретят проезд по второстепенному проезду вдоль Мильчакова на участке от проспекта Стачки до улицы Жмайлова.