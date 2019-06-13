Еще один дом в Ростове пятый день остается без холодной воды

Воды пропала из-за прорыва трубы под домом, жильцы дома лично ходили в ЖКХ, но проблему решить не смогли. Как пишет автор поста, она уже писала пост про отсутствие воды, но до сих пор никто никаких работ не проводил и воды в доме так и нет.