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Еще один дом в Ростове пятый день остается без холодной воды

13 июня 2019, 10:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Холодной воды нет с утра 9 июня в двухэтажном доме № 90/1 на улице 1-я Краснодарская в Ростове-на-Дону, сообщается в городском паблике.

В доме восемь квартир, в которых проживают двое инвалидов. Ситуация осложняется тем, что в доме индивидуальное отопление и горячая вода не подведена, с отключением холодной жильцы остались без воды совсем.

Воды пропала из-за прорыва трубы под домом, жильцы дома лично ходили в ЖКХ, но проблему решить не смогли. Как пишет автор поста, она уже писала пост про отсутствие воды, но до сих пор никто никаких работ не проводил и воды в доме так и нет.

Напомним, несколько дней не было холодной воды в многоквартирном доме на Комарова, 4 в Ростове. Жильцы 72 квартир остались без холодной воды, когда в городе установилась жаркая погода.

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