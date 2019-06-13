rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Налоговики потребовали от обанкротившегося «Ломпрома Ростов» 80 млн руб.

13 июня 2019, 19:06
Фото: pixabay.com
Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала от ООО «Ломпром Ростов», которое было признано банкротом, 80,7 миллиона рублей, данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

Требования налоговиков были предъявлены двумя уведомлениями на 2,9 и 77,8 миллиона рублей. Так, общая сумма требований кредиторов ООО «Ломпром Ростов» выросла до 81 миллиона рублей.

Также в число кредиторов предприятия вошло ООО «Авигард», сумма требований которого составила 326,5 тысячи рублей.

ООО «Ломпром Шахты» было признано банкротом по решению Арбитражного суда Ростовской области в январе 2018 года. Предприятие было зарегистрировано в Шахтах в 2006 году. Основным видом деятельности компании являлась обработка отходов и лома драгоценных металлов.

Материалы по теме
Заводы Норильска приостановили работу на час в честь Дня экологииБолее 6 млн руб требуют взыскать с котлостроительного завода в Таганроге
#Новости#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28