Налоговики потребовали от обанкротившегося «Ломпрома Ростов» 80 млн руб.

ООО «Ломпром Шахты» было признано банкротом по решению Арбитражного суда Ростовской области в январе 2018 года. Предприятие было зарегистрировано в Шахтах в 2006 году. Основным видом деятельности компании являлась обработка отходов и лома драгоценных металлов.