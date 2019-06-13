Налоговики потребовали от обанкротившегося «Ломпрома Ростов» 80 млн руб.

Требования налоговиков были предъявлены двумя уведомлениями на 2,9 и 77,8 миллиона рублей. Так, общая сумма требований кредиторов ООО «Ломпром Ростов» выросла до 81 миллиона рублей.
Также в число кредиторов предприятия вошло ООО «Авигард», сумма требований которого составила 326,5 тысячи рублей.
ООО «Ломпром Шахты» было признано банкротом по решению Арбитражного суда Ростовской области в январе 2018 года. Предприятие было зарегистрировано в Шахтах в 2006 году. Основным видом деятельности компании являлась обработка отходов и лома драгоценных металлов.