Новорожденного мальчика оставили в бэби-боксе в Краснодаре

Ребенка оставили в бэби-боксе больницы скорой медицинской помощи, предварительный осмотр новорожденного показал, что мальчик здоров. В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей.
Отмечается, что за восемь лет существования бэби-боксов в крае в них подкинули 26 детей. Сейчас на Кубани действуют пять бэби-боксов, два в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире. Первый в России бэби-бокс появился именно в Сочи в 2011 году.
Напомним, в Ростове 18-летняя студентка самостоятельно родила дома сына и вынесла его на балкон умирать. Родственникам и вызванным ими полицейским она сказала, что мальчик родился уже мертвым, но проверка показала обратное.