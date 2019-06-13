Новорожденного мальчика оставили в бэби-боксе в Краснодаре

Отмечается, что за восемь лет существования бэби-боксов в крае в них подкинули 26 детей. Сейчас на Кубани действуют пять бэби-боксов, два в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире. Первый в России бэби-бокс появился именно в Сочи в 2011 году.