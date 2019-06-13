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Новорожденного мальчика оставили в бэби-боксе в Краснодаре

13 июня 2019, 10:43
Фото: minzdravkk.ru
В ночь на 13 июня в бэби-боксе в Краснодаре оставили новорожденного мальчика, сообщило региональное министерство здравоохранения.

Ребенка оставили в бэби-боксе больницы скорой медицинской помощи, предварительный осмотр новорожденного показал, что мальчик здоров. В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей.

Отмечается, что за восемь лет существования бэби-боксов в крае в них подкинули 26 детей. Сейчас на Кубани действуют пять бэби-боксов, два в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире. Первый в России бэби-бокс появился именно в Сочи в 2011 году.

Напомним, в Ростове 18-летняя студентка самостоятельно родила дома сына и вынесла его на балкон умирать. Родственникам и вызванным ими полицейским она сказала, что мальчик родился уже мертвым, но проверка показала обратное.

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