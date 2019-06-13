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Новый подземный переход на Шолохова в Ростове может появится в 2020 году

13 июня 2019, 10:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
Окончание строительства нового подземного перехода на пересечении проспекта Шолохова и переулка Кривошлыковского будет перенесено на 2020 год, рассказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Ранее стало известно, что одним из проблемных объектов на сегодняшний день в Ростове является мост на Малиновского. В этом году власти планируют определить подрядчика и приступить к ремонту.

«Еще один объект, по которому у нас сегодня не заключен контракт — это строительство пешеходного подземного перехода на пересечении проспекта Шолохова и переулка Кривошлыковского. Там опасный участок, и не исключены дорожно-транспортные происшествия. Были определенные неточности в первом квартале, но на сегодняшний день они уже учтены. Городу нужно предпринять срочные усилия. В этом году мы не закончим, это будет переходящий объект», — сообщил Иванов.

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