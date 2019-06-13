Новый подземный переход на Шолохова в Ростове может появится в 2020 году

«Еще один объект, по которому у нас сегодня не заключен контракт — это строительство пешеходного подземного перехода на пересечении проспекта Шолохова и переулка Кривошлыковского. Там опасный участок, и не исключены дорожно-транспортные происшествия. Были определенные неточности в первом квартале, но на сегодняшний день они уже учтены. Городу нужно предпринять срочные усилия. В этом году мы не закончим, это будет переходящий объект», — сообщил Иванов.