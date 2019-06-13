Около 20 тонн зараженной пшеницы нашли в порту Таганрога

Проведенная в мае проверка выявила нарушения. Так, в предназначенной на экспорт пшенице оказались вредители.
«Всю продукцию пришлось обработать и провести обеззораживание. Вредителем оказался рисовый долгоносик», — сказано в сообщении.
Ранее в Красном Сулине на территории молокоперерабатывающего предприятия ООО «Юг Холдинг» нашли 11,7 тонны продукции, на которой не было маркировки, даты выработки и сроков годности. От предприятия потребовали уничтожить весь товар. Также специалисты в ходе проверки обнаружили молочную продукцию с истекшим сроком годности.