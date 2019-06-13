Почти 12 тонн небезопасной молочки нашли на предприятии под Ростовом

В мае прошла проверка молокоперерабатывающего предприятия ООО «Юг Холдинг», в ходе которой выявили несколько нарушений. Так, в холодильниках находилось 11,7 тонны готовой продукции, на которой не было маркировки, даты выработки и сроков годности.