Почти 12 тонн небезопасной молочки нашли на предприятии под Ростовом

В мае прошла проверка молокоперерабатывающего предприятия ООО «Юг Холдинг», в ходе которой выявили несколько нарушений. Так, в холодильниках находилось 11,7 тонны готовой продукции, на которой не было маркировки, даты выработки и сроков годности.
Кроме того, была найдена молочная продукция с истекшим сроком годности.
«Проверяющие обнаружили 342 литра молока и кефира с авансовой маркировкой, то есть маркировкой из будущего. На предприятии не соблюдались температурные условия хранения сырого молока», — рассказали в управлении.
От компании потребовали уничтожить небезопасную продукцию, также были возбуждены дела об административных правонарушениях.