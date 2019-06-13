rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти 12 тонн небезопасной молочки нашли на предприятии под Ростовом

13 июня 2019, 07:29
Фото: pxhere.com
В Красном Сулине Ростовской области на предприятии обнаружили крупную партию молочной продукции, которую хранили с нарушениями, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В мае прошла проверка молокоперерабатывающего предприятия ООО «Юг Холдинг», в ходе которой выявили несколько нарушений. Так, в холодильниках находилось 11,7 тонны готовой продукции, на которой не было маркировки, даты выработки и сроков годности.

Кроме того, была найдена молочная продукция с истекшим сроком годности.

«Проверяющие обнаружили 342 литра молока и кефира с авансовой маркировкой, то есть маркировкой из будущего. На предприятии не соблюдались температурные условия хранения сырого молока», — рассказали в управлении.

От компании потребовали уничтожить небезопасную продукцию, также были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Материалы по теме
Россельхознадзор требует наказать ростовский «Тавр» за нарушенияПтицефабрику наказали в Ростовской области за свалку трупов птиц
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28