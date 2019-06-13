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Пользователи соцсетей поделились способами испортить первое впечатление

13 июня 2019, 13:00
Фото: pixabay.com
Пользователи Reddit рассказали о том, что особенно раздражает в поведении людей в социальных сетях.

Так, пишет газета “Известия”, один из читателей описал аккаунт девушки, требующей от новых знакомых интересных путешествий. При этом, она рассказывала о недостатках стран, которые посещала со своими бывшими ухажерами. Вместе с тем, еще один пользователь акцентировал внимание на таких распространенных выражениях, как: «я не такой, как все» или «ты знаешь мое имя, а не мою историю».

Отмечается, что преимущественное количество пользователей пришли к общему выводу, подчеркнув, что их раздражают кричащие о своей работе или распространяющие о ней ложные сведения люди. Другие же обратили внимание на варианты рабочих мест или должностей: «генеральный директор (фамилия) Industries» или «школа жизни».

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