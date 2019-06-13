Пользователи соцсетей поделились способами испортить первое впечатление

Так, пишет газета “Известия”, один из читателей описал аккаунт девушки, требующей от новых знакомых интересных путешествий. При этом, она рассказывала о недостатках стран, которые посещала со своими бывшими ухажерами. Вместе с тем, еще один пользователь акцентировал внимание на таких распространенных выражениях, как: «я не такой, как все» или «ты знаешь мое имя, а не мою историю».