Пользователи соцсетей поделились способами испортить первое впечатление

Так, пишет газета “Известия”, один из читателей описал аккаунт девушки, требующей от новых знакомых интересных путешествий. При этом, она рассказывала о недостатках стран, которые посещала со своими бывшими ухажерами. Вместе с тем, еще один пользователь акцентировал внимание на таких распространенных выражениях, как: «я не такой, как все» или «ты знаешь мое имя, а не мою историю».
Отмечается, что преимущественное количество пользователей пришли к общему выводу, подчеркнув, что их раздражают кричащие о своей работе или распространяющие о ней ложные сведения люди. Другие же обратили внимание на варианты рабочих мест или должностей: «генеральный директор (фамилия) Industries» или «школа жизни».