Ростовчанам пообещали жаркую пятницу

В этот день в городе будет облачно и без осадков. Ночью температура составит 21 градус, днем — 29 градусов. В субботу и воскресенье сохранится аналогичная погода с температурой до 31 градуса. Ночью она опустится до 17 градусов.
В понедельник могут пройти дожди, во вторник они прекратятся. В эти периоды также ожидается жаркая погода.
Добавим, что в четверг в Ростовской области температура воздуха может достигнуть 37 градусов, в некоторых районах прогнозируются дожди с грозами.
До этого в городе из-за непогоды произошло сразу несколько инцидентов, в том числе в гипермаркете обрушился потолок.