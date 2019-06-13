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Ростовчанам пообещали жаркую пятницу

13 июня 2019, 11:31
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону в пятницу температура воздуха поднимется до 29 градусов, сообщает Гидрометцентр.

В этот день в городе будет облачно и без осадков. Ночью температура составит 21 градус, днем — 29 градусов. В субботу и воскресенье сохранится аналогичная погода с температурой до 31 градуса. Ночью она опустится до 17 градусов.

В понедельник могут пройти дожди, во вторник они прекратятся. В эти периоды также ожидается жаркая погода.

Добавим, что в четверг в Ростовской области температура воздуха может достигнуть 37 градусов, в некоторых районах прогнозируются дожди с грозами.

До этого в городе из-за непогоды произошло сразу несколько инцидентов, в том числе в гипермаркете обрушился потолок.

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