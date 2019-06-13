Самозастрой на улице Текучева снесли в Ростове

«Сейчас это конкретный случай, когда в ходе мероприятий, проведенных администрацией Ленинского района города Ростова-на-Дону, связанных в т. ч. с работой со специализированными организациями, с помощью судебных приставов производится снос. Все действия по сносу планируется завершить до 30 июня», — рассказала исполняющая обязанности главного архитектора города Ростова-на-Дону — директора Департамента архитектуры и градостроительства города Елена Гавриленко.
Как сообщил помощник прокурора Ленинского района Ростова Алексей Забрунов, сейчас собственники самозастроя находятся в местах лишения свободы.
«Они хотели сделать 5-этажный многоквартирный дом. Заключили 17 договоров предварительной „купли-продажи“, тем самым нанесли ущерб гражданам на сумму 12 миллионов рублей. Против мошенников было возбуждено уголовное дело. Сейчас они уже приговорены к реальным срокам», — рассказал А. Забрунов. О проведении работ сообщили также владельцам соседних земельных участков, у которых претензий не оказалось.«Сегодняшний снос — это начало большой планомерной работы, которая системно проводится администрацией. В ближайшее время будут демонтированы еще три объекта», — уточнили в Администрации города Ростова-на-Дону.