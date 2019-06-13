Семимиллионный вызов приняли операторы «Системы-112» в Ростовской области

«Система-112» работает в регионе с сентября 2016 года, за это время жители региона оценили работу центра, помогающего существенно сократить время реагирования на поступающие обращения. На номер 112 можно дозвониться с любого телефона, в том числе с мобильного без сим-карты и находящегося вне зоны действия оператора, совершенно бесплатно.Оператор в течение минуты обязан подключить оперативные службы, способные решить проблему, с которой обратился звонящий.