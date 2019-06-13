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Семимиллионный вызов приняли операторы «Системы-112» в Ростовской области

13 июня 2019, 09:19
Фото: 112ro.donland.ru
Операторы «Системы-112» в Ростовской области 11 июня приняли семимиллионный вызов, сообщило региональное правительство.

Вызов поступил от очевидца, сообщившего о возгорании в роще в районе улицы Орбитальной в Ростове. Спустя 13 минут на место прибыли сотрудники служб экстренного реагирования, которые и потушили вспыхнувший автомобиль.

«Система-112» работает в регионе с сентября 2016 года, за это время жители региона оценили работу центра, помогающего существенно сократить время реагирования на поступающие обращения. На номер 112 можно дозвониться с любого телефона, в том числе с мобильного без сим-карты и находящегося вне зоны действия оператора, совершенно бесплатно.Оператор в течение минуты обязан подключить оперативные службы, способные решить проблему, с которой обратился звонящий.

Только в 2019 году услугами службы воспользовались 1,3 миллиона жителей области.

Напомним, с февраля 2-19 года Калмыкия начала принимать экстренные вызовы из Ростовской области при помощи «Системы-112». Операторы обслуживают районы, граничащие с Калмыкией, а именно Песчанокопский, Сальский, Пролетарский, Орловский, Ремонтненский и Заветинский.

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