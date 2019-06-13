Стало известно, что могут найти при раскопках на Станиславского в Ростове

Конкурс на проведение исследований объявили в июне. Согласно документам закупки, археологи должны будут изучить участок Станиславского от Буденновского до Семашко, для этого из городского бюджета выделят больше девяти миллионов рублей.
«Там место интересное. Это центр старого Ростова, рядом с храмом. Там [можно будет найти] старые мостовые, остатки погребений, старые вещи. Сама площадь не очень большая», — рассказал Вдовченков. По его словам, Станиславского была главной улицей Ростова весь XIX век. «Там будут монеты, какая-то битая посуда, остатки материальной культуры этого столетия. Хоть это не так давно, но это очень интересно», — считает специалист.
Раскопки на Станиславского начались перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, когда власти города решили провести капитальный ремонт улицы. Археологи работали в Темерницком городище, его могильнике и на могильнике Ростовского городища. Там были обнаружены предметы и погребения древних меотов, живших в I–III веках нашей эры.