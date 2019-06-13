Стало известно, что могут найти при раскопках на Станиславского в Ростове

«Там место интересное. Это центр старого Ростова, рядом с храмом. Там [можно будет найти] старые мостовые, остатки погребений, старые вещи. Сама площадь не очень большая», — рассказал Вдовченков. По его словам, Станиславского была главной улицей Ростова весь XIX век. «Там будут монеты, какая-то битая посуда, остатки материальной культуры этого столетия. Хоть это не так давно, но это очень интересно», — считает специалист.