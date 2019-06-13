Старшим тренером «молодежки» ФК «Ростов» назначен Александр Черкес

Александр Черкес ранее играл в составе ФК «Ростов» с 2008 по 2010 год. В это время он был капитаном клуба. Тренерскую карьеру он начал в 2018 году в качестве помощника тренера в молодежном составе «Ростова».
«Также в тренерский штаб Черкеса вошел Антон Рогочий — в прошлом защитник „Ростова“, воспитанник клуба. Рогочий выступал за желто-синих с 1999 по 2008 год. До настоящего момента работал в ДЮК клуба, тренируя воспитанников 2003 года рождения», — сказано в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что в основной состав ФК «Ростов» перешел бывший футболист «Балтики» Александр Саплинов.