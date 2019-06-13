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Старшим тренером «молодежки» ФК «Ростов» назначен Александр Черкес

13 июня 2019, 18:51
Фото: fc-rostov.ru
Тренерский состав «молодежки» ФК «Ростов» возглавил 42-летний Александр Черкес, говорится на сайте клуба.

Александр Черкес ранее играл в составе ФК «Ростов» с 2008 по 2010 год. В это время он был капитаном клуба. Тренерскую карьеру он начал в 2018 году в качестве помощника тренера в молодежном составе «Ростова».

«Также в тренерский штаб Черкеса вошел Антон Рогочий — в прошлом защитник „Ростова“, воспитанник клуба. Рогочий выступал за желто-синих с 1999 по 2008 год. До настоящего момента работал в ДЮК клуба, тренируя воспитанников 2003 года рождения», — сказано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что в основной состав ФК «Ростов» перешел бывший футболист «Балтики» Александр Саплинов.

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