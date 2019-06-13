Строительство водопровода начали в станице Грушевской Ростовской области

Posted 13 июня 2019, 15:20
Published 13 июня 2019, 15:20
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
Водопровод обеспечит водой жителей станицы Грушевской и хутора Веселый. Кроме того, в поселении построят водононасосную станцию мощностью 1,2 тысячи кубических метров в сутки и два резервуара для чистой воды. Деньги на строительство выделили после обращения местных жителей к губернатору региона Василию Голубеву на личном приеме, прошедшем весной в Аксае.
Ход работ проверил глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Во время объезда главе района рассказали, что на объекте уже проводят геодезическую разбивку, обустраивают временную подъездную дорогу, начали проводить траншею для водопровода в сторону Веселого. В текущем году на строительном объекте подведут коммуникации, установят здание водонасосной станции и дотянут водовод до Веселого. В следующем году ветку доведут до хутора Мишкинский, подключат абонентов и наладят работу водопровода. Сдать объект планируют до конца лета 2020 года.
Кроме того, глава района посетил строительные объекты водно-канализационной сети в поселках Золотой Колос и Ковалевка. В первом до конца 2020 года завершат строительство напорного коллектора протяженностью около девяти километров, самотечного коллектора длиной 2,5 километра и четырех канализационных насосных станций. Станции будут расположены в хуторах Рассвет и Золотой Колос, еще две разместят в поселке Красный Колос.
Сейчас на объекте выкопали три километра траншей и проложили в две нити 2,2 километра труб. Все работы идут по графику без задержек.
Подключат объекты к строящимся в поселке Ковалевка очистным сооружениям. Строящиеся очистные сооружения — самый большой и дорогостоящий проект канализационного хозяйства во всей Ростовской области. Стоимость проекта более одного миллиарда рублей, выделенных из областного и местного бюджетов. Подрядчиком выступает ООО «Донская строительная компания», которое уже полностью разобрало старые здания и сооружения, построило временную дорогу и установило ограждение. Ряд объектов уже завершили, на некоторых проводят работы по армированию и гидроизоляции. Ввод объекта в эксплуатацию запланировали на конец 2020 года.
«Для Аксайского района строительство системы очистных сооружений Аксая — очень важное и долгожданное событие. Ввод в эксплуатацию ОСК позволит решить проблему качественной очистки воды не только в городе Аксае, но и в Рассветовском сельском поселении. Проектная мощность строящихся очистных сооружений — 12,5 тысячи кубических метров в сутки. Это даже превышает наши сегодняшние потребности, и дает запас для перспективного развития муниципалитета. Радует, что строительство ведется хорошими темпами, отставания от графика нет. Работают специалисты с большим опытом строительства именно в водно-канализационной сфере, так что пока нет опасений в дальнейшей реализации этого проекта», — подчеркнул Виталий Борзенко.
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