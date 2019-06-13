Строительство водопровода начали в станице Грушевской Ростовской области

«Для Аксайского района строительство системы очистных сооружений Аксая — очень важное и долгожданное событие. Ввод в эксплуатацию ОСК позволит решить проблему качественной очистки воды не только в городе Аксае, но и в Рассветовском сельском поселении. Проектная мощность строящихся очистных сооружений — 12,5 тысячи кубических метров в сутки. Это даже превышает наши сегодняшние потребности, и дает запас для перспективного развития муниципалитета. Радует, что строительство ведется хорошими темпами, отставания от графика нет. Работают специалисты с большим опытом строительства именно в водно-канализационной сфере, так что пока нет опасений в дальнейшей реализации этого проекта», — подчеркнул Виталий Борзенко.