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Трое детей чуть не утонули в Ростовской области за день

13 июня 2019, 06:43
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области за один день спасатели вытащили из воды троих детей, которые тонули, сообщает региональный ДПЧС.

Оба происшествия случились 10 июня в Миллеровском и Шолоховском районах. В районе станицы Базковская в реке Дон тонули двое подростков в возрасте 16 и 15 лет, их удалось вытащить из воды.

Второй случай произошел в пруду в хуторе Редкодуб, где начала тонуть шестилетняя девочка. Ее достали очевидцы и передали медикам.

Отмечается, что чаще всего люди тонут из-за купания в нетрезвом виде, а также в запрещенных местах.

Ранее в пруду в поселке Новоприморка Ростовской области утонул 37-летний рыбак. Он приехал на пруд рано утром, чтобы порыбачить, после чего перестал выходить на связь, позже обнаружили его тело.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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