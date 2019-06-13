Трое детей чуть не утонули в Ростовской области за день

Оба происшествия случились 10 июня в Миллеровском и Шолоховском районах. В районе станицы Базковская в реке Дон тонули двое подростков в возрасте 16 и 15 лет, их удалось вытащить из воды.
Второй случай произошел в пруду в хуторе Редкодуб, где начала тонуть шестилетняя девочка. Ее достали очевидцы и передали медикам.
Отмечается, что чаще всего люди тонут из-за купания в нетрезвом виде, а также в запрещенных местах.
Ранее в пруду в поселке Новоприморка Ростовской области утонул 37-летний рыбак. Он приехал на пруд рано утром, чтобы порыбачить, после чего перестал выходить на связь, позже обнаружили его тело.