В Ростове на прием иностранцев в 2019 году власти потратят 4 млн рублей

Компании-победителю необходимо будет организовать питание, транспортное и гостиничное обслуживание гостей, предоставить звуковую технику для синхронного перевода. При этом число гостей ограничено — до 100 человек за весь период действия контракта, но не больше 95 человек одновременно. Иностранцев будут заселять в гостиницы и отели категории не ниже «4 звезды», исключительно в центральных районах города (Ленинский, Кировский).