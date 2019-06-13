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В Ростове на прием иностранцев в 2019 году власти потратят 4 млн рублей

13 июня 2019, 14:00
Фото: freepik / freepik.com
Власти Ростова-на-Дону потратят до 4,3 миллиона рублей на прием зарубежных представителей на различных мероприятиях, говорится в документах на сайте государственных закупок.

Конкурс был объявлен администрацией Ростова-на-Дону. Потенциальному подрядчику предстоит до конца 2019 года обеспечивать комфортное размещение зарубежных представителей, принимающих участие в мероприятиях, проводимых в городе Ростове-на-Дону.

Компании-победителю необходимо будет организовать питание, транспортное и гостиничное обслуживание гостей, предоставить звуковую технику для синхронного перевода. При этом число гостей ограничено — до 100 человек за весь период действия контракта, но не больше 95 человек одновременно. Иностранцев будут заселять в гостиницы и отели категории не ниже «4 звезды», исключительно в центральных районах города (Ленинский, Кировский).

Услуги по приему иностранных гостей победитель будет оказывать с того момента, как будет подписан контракт и до 15 декабря 2019 года.

Напомним, что в Ростовской области на улучшение жизни пенсионеров потратят пять миллиардов рублей.

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