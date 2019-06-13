В Ростове в 2020 году могут пройти соревнования по пляжному регби

С 14 по 16 июня в Ростове в парке «Левобережный» пройдет фестиваль пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус Fest». По предварительным данным, около 500 спортсменов приедут в донскую столицу, чтобы принять участие в соревновании.
Также во время пресс-конференции стало известно, что Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы, президент Федерации регби, уже давно мечтает провести в Ростове Чемпионат Европы по пляжному регби. Через месяц он приедет в город, чтобы посмотреть площадку.
«Мы стартуем с пляжного волейбола, но в следующем году мы также планируем, как было озвучено, пляжное регби и пляжный футбол. Это обязательно будет, это одно из направлений нашей деятельности для развития пляжных видов спорта», — сообщил Чернышов.