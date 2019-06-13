В Ростове в 2020 году могут пройти соревнования по пляжному регби

«Мы стартуем с пляжного волейбола, но в следующем году мы также планируем, как было озвучено, пляжное регби и пляжный футбол. Это обязательно будет, это одно из направлений нашей деятельности для развития пляжных видов спорта», — сообщил Чернышов.