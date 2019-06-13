В Ростове запретили выгуливать собак без поводка

Как отметил парламентарий, из закона исчезла формулировка «свободный выгул», осталось просто слово «выгул». «Это значит, что сейчас запрещено выгуливать собак без поводка. Также мы указали, что на школьных дворах, детских площадках, стадионах, детсадах, больницах выгуливать собак вообще запрещено. То есть, если собака просто идет по улице, то ничего страшного, а если она зашла на футбольное поле — будь любезен, заплати штраф», — пояснил Котляров.