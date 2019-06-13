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В Ростове запретили выгуливать собак без поводка

13 июня 2019, 11:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове изменились «Правила содержания собак и кошек», теперь горожане не могут выгуливать животных без поводков, рассказал корреспонденту RostovGazeta депутат Гордумы Ростова Анатолий Котляров.

Как отметил парламентарий, из закона исчезла формулировка «свободный выгул», осталось просто слово «выгул». «Это значит, что сейчас запрещено выгуливать собак без поводка. Также мы указали, что на школьных дворах, детских площадках, стадионах, детсадах, больницах выгуливать собак вообще запрещено. То есть, если собака просто идет по улице, то ничего страшного, а если она зашла на футбольное поле — будь любезен, заплати штраф», — пояснил Котляров.

По словам депутата, также желательно, чтобы собака была в наморднике. «Для небольших животных это необязательно, для бойцовских собак необходимо. Это уже регулируется федеральным законом», — отметил парламентарий.

В марте стало известно, что в стране сократили список опасных пород собак до 13, раньше их было 69.

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