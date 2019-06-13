В Ростовском музее «Донская казачья гвардия» хранится 400 уникальных экземпляров

«Судьба трех славных донских казачьих частей Русской императорской гвардии представлена подлинными документами, фотографиями, формой, оружием и снаряжением, которые ранее не были доступны вниманию широкой публики. Так, например, паспорт градоначальника Ростова-на-Дону Константина Грекова. Благодаря посещению музея можно узнать много новых интересных фактов, так как повествование основано на воспоминаниях потомков офицеров. Например, в период правления Александра II наш полк получил свой полковой марш, и вот теперь представьте себе, что наш полковой марш — это свадебный марш Мендельсона», — рассказала Романова.