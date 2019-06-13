В Ростовском музее «Донская казачья гвардия» хранится 400 уникальных экземпляров

Экскурсией по Кировскому району Ростова начинается проект — пресс-туры журналистов по восьми районам города, который посвящен 270-летию донской столицы.
Кировский район — один из старейших районов города, основанный в 1936 году. Он уникален культурными объектами, которых нет в других районах города Ростова-на-Дону. Среди них Музыкальный театр, Областная филармония, Областной музей краеведения, Театр кукол, Областной музей изобразительных искусств и Донская государственная публичная библиотека.
Так, одним из значимых культурных объектов является культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская казачья гвардия». В основе экспозиции — частная коллекция, в течение 29 лет создававшаяся ростовчанином Николаем Новиковым с единомышленниками, при взаимодействии с музеем Лейб-гвардии Казачьего полка во Франции. Экспонаты для выставки предоставили пять стран мира.
Как рассказала во время экскурсии руководитель КВЦ Ирина Романова, это единственный в стране музей, который рассказывает о казаках-гвардейцах — телохранителях российских императоров, о единственном в истории всех мировых войн случае захвата кавалерией морского корабля, и это далеко не полный список.
«Наших гостей мы встречаем с использованием современных технологий. Любой гость, скачав на телефон приложение „Зрение 2.0“, сможет погрузиться в дополнительную реальность. Наши экскурсии переведены на четыре языка, поэтому мы всегда готовы к тому, что к нам могут зайти иностранные гости», — рассказывает Романова.
Она подчеркивает, что фонд культурно-выставочного центра составляет более 400 экспонатов, а в архивах центра находятся 20 тысяч фотографий.
«Судьба трех славных донских казачьих частей Русской императорской гвардии представлена подлинными документами, фотографиями, формой, оружием и снаряжением, которые ранее не были доступны вниманию широкой публики. Так, например, паспорт градоначальника Ростова-на-Дону Константина Грекова. Благодаря посещению музея можно узнать много новых интересных фактов, так как повествование основано на воспоминаниях потомков офицеров. Например, в период правления Александра II наш полк получил свой полковой марш, и вот теперь представьте себе, что наш полковой марш — это свадебный марш Мендельсона», — рассказала Романова.
А вот истинные гурманы точно останутся довольными. В КДЦ чтут традиции Дона, ведь гостям предлагают выпить кофе «старым гвардейским способом» (варится в мраморной кофеварке на песке, подается с бутербродом с селедкой, с салом с чесноком), а также дают отведать малосольные огурцы с медом.
В Кировском районе также расположился уникальный проект кластерного типа — «Книжный».
Он зарекомендовал себя как экспериментальная театральная площадка, на которой выступают ведущие ростовские учреждения культуры, представители профессиональных и любительских театральных объединений. В галерее уже организованы 12 выставок различного масштаба как малоизвестных художников, так и именитых современников.