Арбитражный суд Ростовской области потратит 500 тыс на обслуживание кондиционеров

Стоимость контракта составит 563 тысячи рублей, деньги будут освоены в 2019 году. Заявку на участие можно подать до 24 июня, аукцион состоится 27 числа.
Отмечается, что средства на работы будут выделены из федерального бюджета. Подрядчику предстоит обслуживать и ремонтировать более 300 единиц оборудования.
Компания-победитель будет использовать для ремонта собственные запчасти, они должны быть новыми и иметь необходимые сертификаты соответствия. Гарантийный срок составит не менее шести месяцев.
Ранее в регионе Центр безопасности дорожного движения объявил закупку, в рамках которой будет потрачено 15 миллионов рублей на рассылку писем со штрафами.