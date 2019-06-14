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Арбитражный суд Ростовской области потратит 500 тыс на обслуживание кондиционеров

14 июня 2019, 18:33
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Ростовской области объявил аукцион по выбору подрядчика, который займется обслуживанием и ремонтом сплит-систем, сообщается на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составит 563 тысячи рублей, деньги будут освоены в 2019 году. Заявку на участие можно подать до 24 июня, аукцион состоится 27 числа.

Отмечается, что средства на работы будут выделены из федерального бюджета. Подрядчику предстоит обслуживать и ремонтировать более 300 единиц оборудования.

Компания-победитель будет использовать для ремонта собственные запчасти, они должны быть новыми и иметь необходимые сертификаты соответствия. Гарантийный срок составит не менее шести месяцев.

Ранее в регионе Центр безопасности дорожного движения объявил закупку, в рамках которой будет потрачено 15 миллионов рублей на рассылку писем со штрафами.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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