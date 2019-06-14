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Дочь бывшего мэра Ростова обязали вернуть 50 млн руб потерпевшим по уголовному делу

14 июня 2019, 09:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Арбитражный суд Ростовской области завершил процедуру конкурсного производства в отношении дочери бывшего главы донской столицы Михаила Чернышева — предпринимателя Ольги Чернышевой, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Процедура была завершена по ходатайству конкурсного управляющего банкрота.

Напомним, что в рамках дела о банкротстве Ольги Чернышевой в реестр кредиторов были включены требования кредиторов на сумму 193 миллиона рублей. Но из-за недостатка имущества обанкротившегося предпринимателя эти требования были удовлетворены частично. Так, в рамках конкурсного производства погашено 15 миллионов рублей, еще 40 миллионов было удовлетворено на стадии наблюдения.

Суд постановил освободить дочь экс-мэра Ростова от оставшихся обязательств перед кредиторами, но сделал исключение на 50 миллионов рублей, которые Чернышевой предстоит вернуть потерпевшим по уголовному делу. Предприниматель была признана виновной в причинении ущерба путем обмана.

Имущество Ольги Чернышевой неоднократно выставлялось на торги. По информации издания «Коммерсант», предприниматель Чернышева смогла уберечь от продажи свой дом площадью около 600 квадратных метров и земельный участок под ним, оцененные суммарно в 34 миллиона рублей. Эта недвижимость находилась в залоге у банка «Центр-инвест», однако ее удалось вывести из-под залога и не допустить включения в конкурсную массу.

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