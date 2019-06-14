Дочь бывшего мэра Ростова обязали вернуть 50 млн руб потерпевшим по уголовному делу

Напомним, что в рамках дела о банкротстве Ольги Чернышевой в реестр кредиторов были включены требования кредиторов на сумму 193 миллиона рублей. Но из-за недостатка имущества обанкротившегося предпринимателя эти требования были удовлетворены частично. Так, в рамках конкурсного производства погашено 15 миллионов рублей, еще 40 миллионов было удовлетворено на стадии наблюдения.