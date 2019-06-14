Движение ограничат в Волгодонске в День памяти и скорби

Ограничения будут действовать с 08.30 мск до 10.00. Проезд запретят на улице Кооперативной от переулка Свободного до переулка Школьного.
В этот период пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Водителей попросили предусмотреть пути объезда по дорогам улиц Железнодорожной, Московской, Рабочей и Лучезарной.
До этого в области на все лето для водителей грузовиков ввели ограничения движения. Им нельзя выезжать на федеральные дороги во время жаркой погоды, таким образом, власти хотят сохранить покрытие проезжей части.
Также стало известно, что в Ростове от улицы Текучева до улицы Варфоломеева с 3 июля по 20 сентября будет ограничено движение.