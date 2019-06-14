ФК «Ростов» продлил контракт с Романом Еременко

Контракт уже был подписан, после чего Еременко начал подготовку с командой к новому сезону. В пятницу состоялись первые занятия после перерыва.
По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, Еременко является отличным футболистом, который усилил команду. Он выразил уверенность, что футболист и дальше будет показывать качественную игру.
Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин говорил, что Роман Еременко опережает большинство футболистов чемпионата России.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата России «Ростов» занял только девятое место, хотя в самом начале находился в тройке лидеров. Стало также известно, что с «Ростовом» контракты продлили Сергей Песьяков и Элдор Шомуродов.