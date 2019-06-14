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ФК «Ростов» продлил контракт с Романом Еременко

14 июня 2019, 11:42
Фото: fc-rostov.ru
На четыре года был продлен контракт между игроком Романом Еременко и футбольным клубом «Ростов», сообщается на сайте команды.

Контракт уже был подписан, после чего Еременко начал подготовку с командой к новому сезону. В пятницу состоялись первые занятия после перерыва.

По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, Еременко является отличным футболистом, который усилил команду. Он выразил уверенность, что футболист и дальше будет показывать качественную игру.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин говорил, что Роман Еременко опережает большинство футболистов чемпионата России.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата России «Ростов» занял только девятое место, хотя в самом начале находился в тройке лидеров. Стало также известно, что с «Ростовом» контракты продлили Сергей Песьяков и Элдор Шомуродов.

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