Футболисты «Ростова» вышли с отпуска после проигрышного сезона

Вместе с этим «Ростов» участвовал в Кубке России, но вылетел из него, проиграв «Локомотиву». Также стало известно, что с «Ростовом» контракты продлили Сергей Песьяков и Элдор Шомуродов. Первый игрок проведет в клубе еще три года, второй — пять лет.