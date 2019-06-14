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Футболисты «Ростова» вышли с отпуска после проигрышного сезона

14 июня 2019, 10:20
Фото: fc-rostov.ru
Футбольный клуб «Ростов» приступил к подготовке к новому сезону, сообщается на сайте команды.

«В пятницу прошла первая тренировка команды после отдыха. Изначально игроки будут тренироваться в Ростове, после чего поедут в Австрию», — сказано в сообщении.

Напомним, ростовчане заняли лишь девятое место в прошедшем чемпионате России. Вначале они находились в тройке лидеров, после чего стали проигрывать клубам из низа турнирной таблицы, что привело к потере позиций.

Вместе с этим «Ростов» участвовал в Кубке России, но вылетел из него, проиграв «Локомотиву». Также стало известно, что с «Ростовом» контракты продлили Сергей Песьяков и Элдор Шомуродов. Первый игрок проведет в клубе еще три года, второй — пять лет.

Кроме того, «Ростов» подписал контракт с защитником Дмитрием Чистяковым.

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