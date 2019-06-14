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Голубев объяснил, от чего зависит его участие в выборах главы Ростовской области

14 июня 2019, 07:53
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что готов продолжить работу, после того, как в 2020 году истечет срок его полномочий, об этом говорится на сайте правительства.

На вопрос, готов ли глава региона снова идти на выборы он ответил, что это решение будет зависеть от двух факторов: доверия людей и доверия президента. «Если все сложится, то я не отрицаю такой возможности и готов продолжить работу», — пояснил Василий Голубев в интервью РБК.

Губернатор также в очередной раз опроверг слухи о своей возможной отставке. Он рассказал, что информация, которую распространяют различные блогеры и Telegram-каналы его совсем не беспокоит. «Такие же разговоры периодически возникали в Подмосковье, где я работал ранее, они возникают и в Ростовской области. Меня больше беспокоит развитие региона — должен сказать, выглядим мы неплохо. Не идеально, но это работа. Если кто-то говорит об отставке, то это кому-то выгодно. Но это их проблемы, я об таком не думаю», — пояснил глава региона.

Напомним, что в социальных сетях было распространено сообщение о том, что Голубев написал заявление об уходе с поста. Ранее он также опроверг эту информацию.

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#Новости#Политика
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