Голубев объяснил, от чего зависит его участие в выборах главы Ростовской области

Губернатор также в очередной раз опроверг слухи о своей возможной отставке. Он рассказал, что информация, которую распространяют различные блогеры и Telegram-каналы его совсем не беспокоит. «Такие же разговоры периодически возникали в Подмосковье, где я работал ранее, они возникают и в Ростовской области. Меня больше беспокоит развитие региона — должен сказать, выглядим мы неплохо. Не идеально, но это работа. Если кто-то говорит об отставке, то это кому-то выгодно. Но это их проблемы, я об таком не думаю», — пояснил глава региона.