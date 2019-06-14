Кинофестиваль Bridge of Arts могут перенести из Ростова в другой город

Posted 14 июня 2019, 08:37
Published 14 июня 2019, 08:37
Modified 1 октября, 14:30
Updated 1 октября, 14:30
Напомним, что в феврале текущего года президент ростовского кинофестиваля Bridge of Arts Олег Тактаров сообщил, что от властей Ростовской области он недополучил больше 25 миллионов рублей за проведение фестиваля.
«Вопрос еще решается, конкретной даты нет. В конце июня точно станет известно, где будет проводиться фестиваль», — сообщил собеседник.
Bridge of Arts проводится в Ростовской области с лета 2015 года. Этот год для фестиваля станет юбилейным.
Напомним, лучшей кинокартиной на V Международном фестивале мотивационного кино и спорта Bridge of Arts в 2018 году стал фильм французских режиссеров Жюльена Эрве и Филиппа Мишлена «Мягкая игрушка». Фильм был удостоен также приза за лучший сценарий, лучшую мужскую роль, которую исполнил Малик Бенталха.
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