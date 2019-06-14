Около 4,3 тыс ростовских школьников отметят выпускной на набережной

«У нас в этом году более 4,7 выпускников, и мы приглашаем принять участие не только выпускников муниципальных школ, но и выпускников частных и государственных учреждений. Также у нас большое количество родителей, которые хотят принять участие, поэтому планируется, что порядка 10 тысяч человек будет в этот день на Набережной», — рассказала Чернышова.