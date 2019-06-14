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Около 4,3 тыс ростовских школьников отметят выпускной на набережной

14 июня 2019, 09:54
Фото: rostov-gorod.ru
По предварительным подсчетам, в выпускном на набережной в Ростове поучаствуют около 10 тысяч человек — выпускники, их родители и преподаватели, сообщила на пресс-конференции в среду начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова.

Общегородской выпускной пройдет в ночь с 25 на 26 июня на набережной Ростова. В таком формате он пройдет уже в пятый раз. Будет огорожен участок Набережной от проспекта Буденновского до переулка Газетный.

«У нас в этом году более 4,7 выпускников, и мы приглашаем принять участие не только выпускников муниципальных школ, но и выпускников частных и государственных учреждений. Также у нас большое количество родителей, которые хотят принять участие, поэтому планируется, что порядка 10 тысяч человек будет в этот день на Набережной», — рассказала Чернышова.

По ее словам, чтобы выпускной прошел без происшествий, четыре пункта пропуска будут оборудованы рамками металлоискателей. «По периметру всей набережной будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Также мы понимаем, что ряд мероприятий будет проходить на воде, поэтому будет работать линейная полиция», — подчеркнула Чернышова.

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